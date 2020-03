Il nuovo protocollo RCS in fase di perfezionamento permetterà a Google di fare quel salto di qualità che si aspettava da tempo nell’ambito delle sue app di messaggistica.

L’idea sarebbe quella di sfidare i giganti delle chat proponendo una propria versione della normale app Messaggi, quella con cui arrivano gli SMS sui dispositivi Android, trasferendola in una modalità più simile agli iMessage di casa Apple.

Si attendeva da qualche anno già una svolta di Big G nel mercato delle applicazioni per la messaggistica istantanea, dal momento che ormai Google Hangouts (l’app sviluppata nel 2013 dalla casa di Mountain View) si può considerare ormai un vero fallimento.

Google Messages adotterà il protocollo RCS: potrebbero arrivare anche le reaction ai messaggi

Interessante dunque l’idea di modificare uno strumento ormai sorpassato, quale lo sono gli SMS, per adattarlo alle esigenze contemporanee nonché del nuovo decennio.

Andando a scavare nell’APK tramite il data mining, alcuni esperti sono inoltre riusciti a visualizzare una stringa che in futuro potrebbe consentire di aggiungere delle reaction ai messaggi di testo, alle foto, ai video, alle gif o anche ai documenti scambiati tramite l’app Google Messaggi.

Al momento, il protocollo RCS – acronimo di Rich Communication Services – che consentirà di attivare il nuovo utilizzo dell’app in questione risulta in fase di test in Paesi Europei quali Francia e Gran Bretagna. In base al feedback ricevuto dagli utenti, si deciderà di estenderlo eventualmente anche alle altre nazioni. Potrebbe dunque non mancare molto ad un approdo dell’app rinnovata in Italia, dal momento che i nuovi aggiornamenti sembrerebbero star apportando modifiche forse propedeutiche all’introduzione del protocollo RCS.