MediaWorld ha recentemente lanciato un interessante volantino online che promette la possibilità di accedere ad una lunga serie di offerte e di sconti, tutti mirati “sulla casa”, ovvero elettrodomestici ed accessori in generale.

Consapevoli di non avere la possibilità di muoversi effettivamente fino al punto vendita fisico, l’utente si ritrova oggi ad avere la possibilità di acquistare tutti i prodotti desiderati stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Il volantino MediaWorld discusso nel nostro articolo è attivo fino al 25 marzo 2020, al suo interno si trovano tantissimi sconti e dispositivi appartenenti ad ogni ordine di prezzo.

Coloro che sceglieranno di acquistare potranno anche sfruttare il solito Tasso Zero, in questo modo la rateizzazione avverrà senza interessi direttamente sul conto corrente bancario del consumatore.

Volantino MediaWorld: gli sconti per la casa sono davvero ottimi

Al suo interno troviamo una miriade di sconti, a partire dai grandi elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, per finire direttamente sugli accessori più alla portata di ogni consumatore.

Molto interessante è la proposta relativa al richiestissimo Dyson V11, l’aspirapolvere senza fili oggi in vendita a soli 549 euro ed uno dei più richiesti sul mercato (nonché performanti in assoluto).

Per avere un’idea dell’intera campagna promozionale non vi resta che collegarvi al seguente link, ricordate che per ogni acquisto online potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Sempre gratuita, invece, la spedizione direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio.