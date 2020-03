Wind da sempre è impegnata a garantire al suo pubblico le migliori offerte per quanto concerne la telefonia mobile. In attesa della fusione che la vedrà finalmente unita con 3 Italia, Wind continua a battagliare a colpi di promozioni con TIM e con Iliad. Se proprio Iliad continua ad ottenere importanti benefici dalla sua promozione Giga 50, la risposta della compagnia arancione non tarda ad arrivare.

Wind, la nuova offerta che prevede minuti e 40 Giga per internet

Attraverso le pagine del sito ufficiale, i nuovi clienti – ma anche chi è già abbonato – possono attivare l’offerta All Digital. Questa tariffa, così come le altre dedicate al campo della telefonia mobile, rende disponibili consumi quasi no limits per telefonate ed internet.

Nel dettaglio, All Digital offre minuti illimitati per tutte le telefonate sul suolo nazionale sia verso numeri fissi che verso numeri di rete cellulare. Inoltre, gli utenti potranno ottenere anche 40 Giga per la connessione internet da effettuare con le velocità del 4G.

La All Digital ha un prezzo unico e non soggetto a future rimodulazioni: i clienti sono chiamati a pagare 14,99 euro ogni mese. Le spese di attivazione sono completamente a costo zero.

A differenza di cosiddette operazioni winback, la tariffa che vi abbiamo presentato non rende necessaria la portabilità del numero. Dato che gli store sono attualmente chiusi per l’emergenza Coronavirus, quest’offerta può essere attivata online sul sito ufficiale della stessa Wind.

Ricordiamo, a tal proposito, che a partire dal prossimo 16 Marzo sarà operativa la nuova rete del gestore unico Wind Tre.