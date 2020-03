Il sistema IPTV illegale gode ancora di molti consensi su scala nazionale. Anche se i numeri sono in diminuzione rispetto allo scorso anno, ci sono ancora tante persone desiderose di guardare i canali Sky senza pagare un regolare abbonamento. La tecnologia del pezzotto è davvero famosa su tutto il suolo nazionale.

IPTV, i rischi per chi guarda Sky senza pagare sono molto più alti

A favorire la riduzione degli utenti legati all’IPTV ci sono le operazioni delle autorità. Le forze dell’ordine – con in primis la Guardia di Finanza – hanno smontato una serie di reti illecite la cui utilità era propedeutica alla trasmissione dei canali Sky in streaming.

I primi mesi di questo 2020 ci dicono che i pezzotti in Italia sono diminuiti, così come tutti i siti internet in cui era garantita la visione a costo zero di Sky.

A favorire la tecnologia IPTV vi è sempre stata una forte idea di risparmio, specie se paragonati ai regolari costi di Sky. Allo stato attuale, però, anche questa giustificazione è venuta meno.

Le notizie delle ultime settimane dicono che per la prima volta sono partite multe salate contro tutti gli utilizzatori dell’IPTV. Il valore massimo delle sanzioni può arrivare sino a 30mila euro.

Non c’è però solo questo aspetto da considerare. Chi sceglie lo streaming illegale, infatti, si espone ad un vero e proprio reato penale. In base alle normative attualmente in vigore, la visione non regolare dei canali Sky può comportare la galera, da un minimo di sei mesi sino a tre anni.