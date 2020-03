Gli utenti più accorti sanno la moltitudine di truffe esistenti nel mondo del web in questo periodo: phishing e smishing sono ormai dei modi di truffare ben conosciuti da coloro si muovono in questo ambito già da tempo. Forse però i meno esperti non sanno che i tentativi di truffa vengono costantemente reinventati allo scopo di accalappiare più utenti possibili che inconsapevoli rischiano di essere derubati del propro denaro da hacker privi di scrupoli. Ma la Postepay come può essere coinvolta in tutto questo? Ecco cvome in poche parole.

Truffe con Postepay: ecco quali sono

Per tutti gli utenti in possesso di una Postepay Evolution, prestate molta attenzione: se dovesse arrivarvi un messaggio sulla vostra casella email, non fidatevi. Esiste una email diffusa tra gli utenti che ne possiedono una, la quale avvisa dell’urgente bisogno di correggere i dati riguardanti l’account collegato al proprio conto di PostePay. all’interno del messaggio è presente un link che, una volta cliccato, conduce a una pagina fake che assomiglia tantissimo a quella originale di Poste Italiane, in cui vi viene richiesto di inserire i vostri dati personali con lo scopo di modificarli.

Come vi abbiamo spiegato, questa pagina è un sito truffa in cui, se doveste mai inserire davveroi vostri dati personali, essi diventerebbero accessibili agli hacker truffatori, che li utilizzerebbero per accedere al vostro conto corrente per prosciugarvelo. Ricordatevi infatti, che Postepay e tutte le altre di aziende e compagnie, non agisce mai attraverso email se si tratta di modificare i dati o di fare comunicazioni di questa portata. Se vi arrivasse un messaggio che vi causa dei dubbi è sempre meglio segnalare l’accaduto alle autorità che ne hanno la competenza.