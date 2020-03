Vengono chiamate SIM Top Number quelle schede telefoniche che usano numeri introvabili per identificare un contatto all’interno della rete. I fortunati utenti che hanno mantenuto una scheda del genere scoprono che questa può arrivare a valere fino a 50 mila euro. L’interesse dei collezionisti di tutto il mondo è maturato nei confronti di diversi numeri di svariati operatori. Una prima lista concede la vista sulla rivendita dei numeri che garantiscono guadagni incredibili. Scopriamo insieme cosa è emerso dal primo rapporto.

Numeri incredibili per le SIM Top Number

Servizi come quelli proposti dal programma TV “Le Iene” stanno spingendo sempre più italiani alla ricerca dei numeri rari. In qualche vecchio cassetto potrebbe nascondersi un vero e proprio tesoro. Dopo i telefoni più valutati è tempo di ulteriori ricerche per le SIM degli operatori telefonici. Senza saperlo potreste essere potenziali percettori di una vera fortuna in denaro.

L’ultima asta dei Top Number ha garantito una fonte di denaro versata interamente a favore dell’Istituto Nazionale Tumori da parte degli operatori. Nello specifico il risultato è stato il seguente:

TIM ha donato la SIM 339 YYXXXXX, venduta per 2.210 euro;

ha donato la SIM 339 YYXXXXX, venduta per 2.210 euro; TIM dona la SIM 33Y XXXXXXX, venduta per una cifra di 8.600 euro;

dona la SIM 33Y XXXXXXX, venduta per una cifra di 8.600 euro; Vodafone vende 342 XXXXXYY, è venduta per la cifra di 1.920 euro;

vende 342 XXXXXYY, è venduta per la cifra di 1.920 euro; Wind offre 320 XYZYZYZ, venduta per 856 euro;

offre 320 XYZYZYZ, venduta per 856 euro; H3G ha messo in vendita 393 XY9XXY9, venduta per la cifra di 343 euro.

L’asta ha contato sulla partecipazione di 600 persone mentre si è ancora alla perenne ricerca dei numeri speciali. Controlla in qualche cassetto. Potresti scoprire di aver attivare una SIM che vale davvero tanto. Facci sapere come si conclude la tua ricerca.