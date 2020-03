Google ha allestito una nuova area sul suo Play Store, in cui ha raggruppato le principali applicazioni che possono essere d’aiuto chiunque voglia tenersi informato sull’emergenza CoronaVirus, offrendo una serie di strumenti utili per chi si trova in una delle zone più colpite dal virus.

La prima applicazione che viene segnalata da Google è Medical ID (ICE): Emergenza. Questa permette di creare un profilo medico accessibile direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone, mostrando, in caso di emergenza, tutte quelle informazioni necessarie per i primi soccorsi e per il personale medico che deve intervenire.

E’ possibile, per esempio, specificare eventuali allergie, il proprio gruppo sanguigno, i contatti di emergenza ed un messaggio d’avviso che, in caso di emergenza, avvertirà i contatti scelti sull’accaduto. Al personale medico o comunque alle persone che si occuperanno del soccorso, basterà premere sull’apposito widget per accedere a queste informazioni, anche se lo smartphone è bloccato.

La seconda applicazione suggerita da Google è Twitter, social Network sul quale è possibile seguire l’account ufficiale del Ministero della Salute (@MinisteroSalute) per informarsi sull’emergenza CoronaVirus con le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale. Oltre ciò, Google suggerisce di scaricare anche News, il suo servizio di notizie, per accedere gratuitamente a tutti gli articoli dedicati al CoronaVirus.

L’ultima applicazione segnalata da Google è Glympse: fai sapere dove sei. Come si può facilmente intuire del nome, si tratta di un’app grazie al quale condividere con i contatti più fidati, come amici stretti e famigliari, la propria posizione reciproca in tempo reale, con la possibilità di creare un gruppo in cui tutti gli invitati possono vedersi su un’unica mappa. L’app può risultare molto utile in caso di emergenza, così da farsi raggiungere velocemente dall’ambulanza o dall’assistenza stradale, o per far sapere ai propri cari che si sta bene quando si esce per una passeggiata o per un qualsiasi altro motivo.