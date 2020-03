Per il momento è solo un concept e potrebbe non arrivare mai sul mercato mondiale, ma con le sue caratteristiche ed il suo design, non è di certo passato inosservato. VIVO APEX 2020, infatti, gode di un comparto hardware degno di un top di gamma e di uno schermo FullView senza notch e nessun altro tipo di interruzione.

E la fotocamera frontale? Ti starai chiedendo. C’è, ma è nascosta sotto al display ed appare solamente quando necessario (quando si vuole scattare una foto, appunto, o comunque quando occorre svolgere una qualche operazione che richiede l’utilizzo della fotocamera frontale) per poi scomparire del tutto quando si usa lo schermo regolarmente.

VIVO APEX 2020, con display a cascata e gimbal camera

APEX 2020 dispone di un display a cascata con bordi ripiegati a 120°, per cui eventuali tasti di accensione/spegnimento e di regolazione del volume sono stati sostituiti da pulsanti virtuali sensibili al tocco. Privo di jack audio e di porta di ricarica USB, questo smartphone supporta esclusivamente tecnologie wireless, come auricolari Bluetooth e ricarica Wireless. A tal proposito, VIVO ha realizzato una nuova tecnologia di ricarica rapida da 60 W, che dovrebbe caricare completamente una batteria da 2.000 mAh in 20 minuti. Tuttavia, le dimensioni della batteria di APEX 2020 restano un mistero.

Alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865, al quale fanno compagnia 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, uno degli aspetti più all’avanguardia di questo smartphone è il comparto fotografico. Questo, infatti, si basa su di una fotocamera periscopica da 16 MP con supporto allo zoom ottico continuo per passare da un 5X ad un 7,5X e un sensore gimbal da 48 MP. Quest’ultimo garantisce immagini più stabilizzate rispetto ai risultati che si possono ottenere con i normali sistemi OIS, grazie ad una struttura simil-Gimbal che equilibra i movimenti sinistra-destra o fronte-retro attraverso una meccanica integrata.

La fotocamera frontale per selfie, invece è da 16 MP. Come detto in anticipo, VIVO APEX 2020 è, per il momento, un semplice concept, per cui non si hanno ancora informazioni su una eventuale data di lancio del prodotto, nonché sul suo prezzo di vendita. Quale sarà il destino di questo smartphone?