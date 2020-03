TikTok: è guerra contro la disinformazione del coronavirus

Gizmodo ha osservato che in tutto il mondo queste non sono le prime organizzazioni a utilizzare TikTok per combattere la disinformazione. La Croce Rossa e l’Unicef già si sono attivate. Tuttavia, è significativo che l’OMS abbia fatto di tutto per unirsi al social network. Non riguarda solo il fatto che TikTok ha un vasto pubblico sulla piattaforma, ad esempio ci sono di utenti di TikTok che purtroppo dichiarano falsamente di essere stati infettati e che stanno diffondendo il panico. Mentre TikTok ha affermato che sta fornendo un rapido accesso a “risorse di fiducia” (incluso l’OMS) alle persone in cerca di hashtag sul coronavirus, la presenza dell’OMS potrebbe essere cruciale per fornire fatti.