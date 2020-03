Allen Pan è un ragazzo che possiede un canale YouTube dal nome Sufficiently Advanced, a tema videogames e che di recente ha pubblicato un video proprio sul suo canale in cui ha documentato tutti i passaggi che gli sono serviti per trasformare il suo tapis roulant in una periferica per la sua console.

Vediamo cosa ha fatto Allen Pan e come ha fatto funzionare il Tapis Roulant come una periferica

I passaggi ripresi nel suo video sono molto tecnici, ma in sostanza è stato in grado di trasformare i movimenti sul tapis roulant in veri e propri comandi attraverso il DualShock 4, per la PlayStation 4. Quale gioco più adatto di Death Stranding, gioco creato dalla Kojima Production, per testare questo esperimento, considerando i tragitti a piedi di lunga durata che il gioco prevede?

Allen Pan ha rimosso la levetta analogica sinistra dal suo controller DualShock, il quale sarebbe quello che rileva i movimenti e ha successivamente collegato ad esso il tapis roulant. La levetta analogica di destra, che rileva invece i movimenti della cam dentro al gioco, è rimasta invariata. Sostanzialmente quindi, oltre alla levetta analogica, tutti gli altri tasti sono rimasti gli stessi e sono rimasti fondamentali per poter giocare a Death Stranding, fatta eccezione della levetta analogica sinistra. Allen camminando è stato in grado di far camminare quindi Sam, il protagonista del gioco. Ma non solo questo: in base alla velocità della sua camminata, è stato in grado di regolare la velocità di camminata di Sam. Potrebbe essere un modo per allenarsi fisicamente mentre si gioca!