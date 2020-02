Come avviene di consueto ogni anno, WhatsApp decide di cancellare dalla sua lista di supporto diversi dispositivi. L’obiettivo è infatti lasciare che la piattaforma sia sempre fluida ed efficace per tutti, e proprio per questo c’è la necessità di abbandonare per strada qualche smartphone.

Ovviamente a finire indietro sono tutti i dispositivi ritenuti obsoleti, i quali ormai utilizzano WhatsApp da diversi anni. Proprio per garantire le stesse prestazioni a tutti gli altri dispositivi, l’applicazione depenna in automatico tanti smartphone dalla sua lista. Proprio per questo in molti non avranno più il supporto per utilizzare WhatsApp. La lista qui in basso vi illustra tutti i nomi.

Questi dispositivi non avranno più il supporto di WhatsApp a partire da questo mese di febbraio