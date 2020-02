Il prossimo 5 marzo è la data prescelta dall’azienda cinese Realme per annunciare ufficialmente tutta una serie di nuovi prodotti tecnologici. Verrà ad esempio presentata la nuova smart band a marchio Realme, ovvero la nuova Realme Band, ma non solo. Sappiamo infatti che in questa data verranno annunciati due nuovi smartphone, cioè i prossimi Realme 6 e Realme 6 Pro. Proprio quest’ultimo modello, in particolare, è stato avvistato poche ore fa sul portale di benchmark Geekbench.

Realme 6 Pro su Geekbench: ecco quanto emerso

Il numero di modello che è stato registrato su Geekbench è RMX2061 ed è proprio lo stesso riportato sulla certificazione IMDA ricevuta dal device qualche giorno fa. Da questi primi risultati benchmark, possiamo osservare i punteggi totalizzati, pari cioè a 571 punti in single core e 1676 punti in multi core. Oltre a questo, Geekbench ci conferma che il software che troveremo installato a bordo sarà Android 10 e che avremo 8 GB di memoria RAM.

Sfortunatamente questi risultati benchmark non ci svelano chiaramente quale sarà il processore installato a bordo del nuovo Realme 6 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, il processore prescelto dall’azienda potrebbe essere il SoC Snapdragon 720G di Qualcomm. C’è però da notare come i punteggi totalizzati dal device siano simili a quelli dello scorso Realme X2, che aveva però come processore il SoC Snapdragon 730G.

Staremo a vedere quale sarà effettivamente il processore che vedremo a bordo di questo dispositivo. Nel frattempo, vi ricordiamo che il futuro Realme 6 Pro sarà dotato di un display con un refresh rate di 90Hz e che avrà un comparto fotografico composto da una quad camera posteriore con un sensore fotografico principale da 64 megapixel.