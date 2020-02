Pochi giorni fa abbiamo scoperto che il prossimo 5 marzo verrà annunciata ufficialmente per il mercato indiano la nuova smart band a marchio Realme, ovvero la nuova Realme Band. Nonostante questo, sono da poco trapelati online alcuni teaser ufficiali da parte dell’azienda cinese che ci confermano l’arrivo il 6 marzo di due nuovi smartphone, cioè i prossimi Realme 6 e Realme 6 Pro.

Realme presenterà a breve due nuovi smartphone

L’azienda cinese ha pubblicato in rete numerose immagini teaser ufficiali che ci svelano alcune delle caratteristiche tecniche dei due nuovi dispositivi. Partendo dal design, per questi due nuovi modelli l’azienda ha deciso di cambiare il design rispetto al passato. A differenza degli scorsi Realme 5 e Realme 5 Pro che avevano un display con notch a goccia, infatti, suoi nuovi Realme 6 e Realme 6 Pro avremo un display con un foro per il primo e un display con un doppio foro per il secondo.

A detta dell’azienda, il secondo sensore presente sulla variante Pro servirà per effettuare degli scatti grandangolari. Per quanto riguarda nello specifico il display, ci troveremo di fronte ad un pannello con un refresh rate pari a 90Hz, ma al momento non sappiamo se sarà un AMOLED o un IPS e quale risoluzione avrà.

Il retro dei due smartphone riprenderà il design del fratello maggiore Realme X50 Pro 5G, arrivato pochi giorni fa in veste ufficiale sul mercato. Ci sarà infatti una quad camera posteriore posta a semaforo sul lato sinistro della backcover e il sensore fotografico principale sarà da 64 megapixel. Avremo inoltre un sensore grandangolare, un teleobiettivo e un sensore per gli scatti macro.