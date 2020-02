Con il progressivo diffondersi del mobile Gaming, anche il mercato dei Gaming phone (ovvero, degli smartphone “da gioco”) si espande con nuovi dispositivi che, grazie ad una serie di funzionalità esclusive (che li rendono sempre più simili a delle vere e proprie console portatili, includendo caratteristiche che normalmente non troviamo a bordo degli smartphone, per così dire, tradizionali), offrono agli utenti un’esperienza di gioco fluida e al massimo delle prestazioni.

Quest’anno assisteremo al lancio di Xiaomi Black Shark 3. Anzi, la presentazione del nuovo smartphone da Gaming del colosso cinese dovrebbe tenersi a breve in Cina, il prossimo 3 Marzo, per cui ci aspettiamo un debutto imminente. E stando a quanto comunicato dal CEO dell’azienda su Weibo, Black Shark 3 sarebbe, attualmente, lo smartphone più potente al mondo.

Lo smartphone ha infatti ottenuto un punteggio di 620.952 sulla piattaforma di benchmarking AnTuTu, superando di una decina di migliaia di punti lo Xiaomi 10 Pro. Questo è il punteggio più alto mai registrato dall’app di benchmarking, pertanto Xiaomi Black Shark 3 si è aggiudicato il titolo di smartphone più potente del pianeta.

Xiaomi Black Shark 3, nuova tecnologia per la ricarica rapida

Quel che sappiamo su Xiaomi Black Shark 3, è che questo (probabilmente) sarà alimentato dal SoC Snapdragon 865 con supporto 5G, avrà fino a 16GB di RAM, un display QHD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz ed una batteria da 4.720 mAh. Quest’ultimo dato è stato confermato dallo stesso co-fondatore di Xiaomi, Lei Jun, con un post su Weibo.

Nello stesso post, Lei Jun ha comunicato che lo smartphone sarà dotato di una porta di ricarica magnetica sul pannello posteriore e supporterà la ricarica rapida a 65 W. Il tutto è stato pensato per offrire una migliore ergonomia per coloro che desiderano giocare anche mentre il dispositivo è in carica. La tecnologia di ricarica rapida da 65 W sarà in grado di caricare circa il 60% della batteria dello smartphone in soli 15 minuti.