Overwatch League: annullate le partite a causa del coronavirus

A Seoul, in Corea del Sud, si sarebbero dovute ospitare una serie di partite della Overwatch League che erano state annullate a causa del coronavirus. Blizzard purtroppo ora sta posticipando anche quelle partite. La mossa arriva dopo un’ondata di casi di coronavirus Covid-19 nel paese dell’Asia orientale. Come le partite che la compagnia aveva programmato di effetuare a Guangzhou, Hangzhou e Shanghai, Blizzard afferma che sta ritardando le partite che sono state successivamente riprogrammate per “proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, fan e staff“. Blizzard dovrà ora trovare un posto per ospitare le settimane cinque, sei e sette del campionato, con un programma specifico che arriverà in futuro.

La Overwatch League è stata rimandata, ma non è l’unico evento importante che ha avuto questa sorte in queste settimane a causa del coronavirus

L’epidemia di coronavirus ha suscitato varie increspature nell’industria tecnologica e dei giochi. Questa settimana sarebbe dovuto iniziare il Mobile World Congress. Tuttavia, è stato cancellato dopo che diverse società di alto profilo, tra cui Sony e LG, si sono ritirate dall’evento al fine di proteggere i propri dipendenti. In un altro esempio, Valve ha recentemente dichiarato che non avrebbe avuto molte cuffie Index VR da vendere prima del rilascio di Half Life: Alyx, che non c’è stato a causa del virus. Con Covid-19 ora apparentemente in procinto di diventare una pandemia in tutto il mondo , probabilmente vedremo presto più interruzioni di eventi di questo tipo e non solo.