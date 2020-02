Per cercare di restare al passo con gli operatori virtuali e Iliad, in questi giorni di ormai fine febbraio, 3 Italia ha deciso di lanciare un paio di campagne promozionali di altissimo livello, stiamo parlando di Play 50 e All-In 100 Super, due soluzioni distribuite esclusivamente in versione operator attack.

Come sempre accade per le migliori offerte in assoluto, anche in questo caso l’accesso risulta essere limitato esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO, ad esclusione però dei soliti Fastweb Mobile, PosteMobile, Kena Mobile, ho.Mobile e LycaMobile. La portabilità è da ritenersi sempre obbligatoria, i costi di attivazione nello specifico sono pari a 0 euro per la promozione, nonché a 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

3 Italia: quali sono le migliori offerte da attivare subito

Le due migliori offerte da attivare subito portano il consumatore addirittura ad attivare 100 giga di traffico dati, spendendo nel contempo soli 5,99 euro al mese. Questo è possibile prima di tutto grazie alla All-In 100 Super, una promozione con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario, grazie alla quale il cliente potrà raggiungere 100 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile e infiniti minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia. A differenza del solito, è bene comunque ricordare essere presente un vincolo contrattuale di durata, paria a 24 mesi, entro il quale il consumatore non potrà richiedere la portabilità, senza incappare nel pagamento di una penale del valore di 49 euro (addebitata direttamente sul conto corrente).

L’alternativa è la Play 50 Super, sempre allo stesso prezzo, ma con pagamento tramite credito residuo, si potranno godere di illimitati minuti e 50 giga di traffico dati.