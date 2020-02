Dopo l’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto nuove funzionalità come Low Data e alcune implementazioni per sfruttare le caratteristiche di iOS 13, a mancare però è ancora la Dark Mode, che però è finalmente in fase di rilascio.

Infatti a quanto pare è in fase di roll out la tanto attesa modalità, che è stata resa disponibile per gli utenti beta su TestFlight.

Ecco i dettagli

Raccogliendo i dettagli dell’ultima build 2.20.30.25, si sono scoperte nuove importanti info inerenti la funzionalità in fase di rilascio.

Innanzitutto si denota come il tema scuro in fase di rilascio sia migliore rispetto a quello progettato precedentemente, grazie anche ad un minore consumo di batteria e al supporto per le API iOS 13 ufficiali di Apple.

In aggiunta WhatsApp per iOS segue la linea di quello per Android, dando la possibilità di accendere la modalità scura in virtù delle impostazioni di sistema, quindi accendendo e spegnendo il tema in automatico.

Bisogna però sottolineare una nota importante, infatti dal momento che WhatsApp utilizza le API di iOS 13, il tema scuro non sarà disponibile per chi adopera un sistema operativo precedente.

Come se non bastasse, una volta impostato il tema scuro, verranno anche modificati i colori del wallpaper della chat, grazie all’introduzione di una nuova paletta contenente la versione scura di ogni colore supportato.

Oltre alla modalità scura, questo aggiornamento introdurrà anche una nuova ricerca avanzata che permetterà di discernere tra tipologia di dato cercato.

Non resta dunque che attendere la distribuzione a livello globale che certamente non tarderà ad arrivare.