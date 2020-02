Le sorti della stagione 5 di Lucifer sono state davvero imprevedibili: la serie infatti, era stata cancellata prima che uscisse la quarta stagione, la quale non sarebbe nemmeno stata rilasciata in streaming su Netflix. Si è trattato quindi di un colpo di scena per i fan che la seguono, quando infine la grande piattaforma ha comunicato che non solo sarebbe uscita la quarta stagione, ma sarebbe stata prodotta la quinta!

Ecco cosa sappiamo sulla quinta stagione di Lucifer e sulla sua prossima uscita

La scelta di salvare questa serie è indubbiamente dipesa in grossa parte dalle proteste dei fan, i quali in oltre 8,5 milioni, hanno diffuso un hashtag per impedirne la cancellazione, #SaveLucifer. La quinta stagione, ad ogni modo, sarà anche la conclusiva, che secondo gli showrunner della serie darà un buon finale a tutti i personaggi. Anche Tom Ellis, attore protagonista della serie, si è espresso in merito alla situazione e ha dichiarato durante un’intervista a Collider che a suo avviso aver salvato Lucifer sia stata una buona idea e che c’era ancora molto da raccontare. All’epoca non si sapeva che ci sarebbe stata una quinta stagione e queste erano state le sue dichiarazioni:

Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lasciano con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine. Penso che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo vedere cosa ne pensa Netflix

Il primo episodio della prossima stagione si chiama Really Sad Devil Guy, avrà un totale di 16 episodi, 6 in più rispetto alle stagioni precedenti e proprio per questo motivo verrà suddivisa in due parti. Non sappiamo ancora la data di uscita, ma è altamente probabile che avvenga entro l’anno. Presto altre novità.