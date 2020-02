Microsoft si è finalmente decisa a presentare la suite Office unificata per Android, un’unica piattaforma tramite cui fruire di tutti i servizi offerti classicamente dalla suite.

Da sempre gli utenti che necessitavano di mostrare o modificare un file office sul proprio smartphone, hanno dovuto installare le singole applicazioni dedicate, finalmente però questa storia ha avuto un lieto fine.

L’intera suite unificata

L’idea alla base è quella di dare un’accelerata al processo di produttività, permettendo un rapido switch di piattaforme, senza quindi doverle installare singolarmente.

In aggiunta Microsoft, vista l’utenza a cui è dedicata la suite, ha deciso di implementare delle funzioni specifiche per smartphone.

Tra queste funzionalità ad hoc figura la possibilità di salvare in cloud i file direttamente in app, oltre che all’accedere ai file office condivisi in cloud tra PC e smartphone, previo accesso all’account Microsoft.

In più sarà possibile visionare documenti tramite la scansione di codici QR, i quali reindirizzeranno verso il documento stesso.

Ma a fare da vera ciliegina, sarà la possibilità di convertire in digitale un qualsiasi testo scritto o tabella, i quali verranno riprodotti su Word o Excel o convertiti, se necessario, in PDF.

Tutto molto bello non c’è che dire, rimangono però ancora dei dettagli da limare per rendere il prodotto più maturo.

Infatti soprattutto nel versioni dedicate a prodotti come tablet e Chromebook, sono assenti delle ottimizzazioni necessarie a rendere l’esperienza d’uso il più lineare possibile.

Non c’è dubbio che a questa prima versione seguiranno numerosi aggiornamenti per risolvere man mano le piccole problematiche segnalate.

Al momento la suite è disponibile solo per Android tramite Play Store, non si sa cosa farà Microsoft per quanto riguarda iOS.