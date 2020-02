L’aggiornamento ad Android 10 è arrivato da pochi mesi per Nokia 7.1. Purtroppo sono stati riscontrati molti problemi e di vario genere che gli utenti hanno riportato sul web.

Sono molteplici le lamentele online riguardo vari bug, alcuni anche piuttosto fastidiosi e difficili da evitare, che hanno colpito molti utenti in possesso di Nokia 7.1. Tutti i bug rilevati sembra si siano verificati esattamente dopo il rilascio dell’aggiornamento per la nuova versione di Android. Tuttavia, quest’ultimo potrebbe anche non essere la reale causa del problema.

Rilevati bug dopo l’ultimo aggiornamento ad Android 10 con Nokia 7.1

Nonostante sia stato rilasciato già da un po’ di tempo ormai, il nuovo Android 10 sta causando problemi su molti dispositivi Nokia 7.1. In particolare, sono davvero tanti gli utenti che hanno riscontrato degli arresti anomali del tutto improvvisi, o delle chiamate disturbate e con poco segnale, o malfunzionamenti del microfono. Infine, rilevati anche problemi con la connettività specie per quanto concerne la connessione Wi-Fi. Ma più di tutti, il problema principale è il consumo eccessivo della batteria.

Il consumo della batteria è la preoccupazione principale degli utenti, soprattutto australiani, che hanno segnalato anche l’impossibilità di connettersi correttamente al Wi-Fi. Piuttosto grave il quadro presentato, nonostante come già accennato prima non si è verificato su qualsiasi dispositivo fortunatamente. Sorprendente notare tutte queste criticità non solo perché è passato del tempo dal rilascio ufficiale della versione Android, ma anche perché essendo un dispositivo parte del programma Android One dovrebbe presentare meno problemi. Al momento l’unica soluzione è evitare di installare l’aggiornamento, aspettare e rimandare l’installazione.