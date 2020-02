Samsung ha da poco presentato i suoi flagship della serie Samsung Galaxy S20, ma la rivale Huawei sembra quasi pronta a portare in veste ufficiale i suoi dispositivi di punta, cioè i nuovi Huawei P40 e Huawei P40 Pro. A segnalarci l’imminente debutto ufficiale di questi due smartphone è infatti arrivata nel corso delle ultime ore la certificazione dell’ente cinese TENAA.

I nuovi flagship targati Huawei avranno il supporto al 5G in modalità dual mode

I futuri device dell’azienda cinese sono stati registrati sul portale TENAA. Nello specifico, il Huawei P40 è stato registrato con i numeri di modello ANA-AN00 e ANA-TN00, mentre la versione Pro è stata registrata con i numeri di modello ELS-AN00 and ELS-TN00. La certificazione non ci svela molte novità, se non quella della presenza del supporto della connettività 5G anche in modalità dual mode e la presenza di Android come sistema operativo.

La presenza del supporto al 5G ci fa ipotizzare che il processore presente a bordo dei due nuovi device sarà il SoC HiSilicon Kirin 910 5G. Per quanto riguarda il resto, sappiamo già che Huawei P40 sarà caratterizzato da un display con un doppio foro posto sul lato sinistro del pannello e da una tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima dovrebbe includere sia un grandangolo sia un sensore ToF 3D. Huawei P40 Pro seguirà le stesse linee estetiche, ma avrà un comparto fotografico migliore dato che, secondo gli ultimi rumors, avrà un ulteriore sensore (forse una lente periscopica). Si parla poi del possibile arrivo di Huawei P40 Premium Edition dotato di una penta camera realizzata in collaborazione con Leica.