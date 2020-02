L’operatore Tiscali ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Ultrainternet con chiamate illimitati a 25.98 euro al mese. Vi ricordo che da pochi giorni l’operatore ha chiuso l’iniziativa Porta un Amico.

La promo Porta un Amico permetteva di far guadagnare 30 euro di bonus ai clienti di rete fissa per ogni amico presentato. Ricordiamoci però cosa include la Ultrainternet.

Tiscali proroga l’offerta Ultrainternet con minuti illimitate

L’offerta Ultrainternet è disponibile dallo scorso 7 febbraio 2020 e propone uno sconto sulle offerte di rete fissa dell’operatore. Ultrainternet è valida online e in tutti i negozi aderenti. L’ultima data utile per attivarla è stata ora spostata al prossimo 20 febbraio 2020. Prima di presentarvela, dobbiamo premettere che le attuali offerte di rete fissa Tiscali prevedono le “varianti base” caratterizzate principalmente da chiamate a consumo a 26.95 euro al mese, e le varianti Full con chiamate illimitate a 29.95 euro al mese.

Ma grazie all’attuale promozione disponibile fino al 20 febbraio 2020, è possibile sottoscrivere le offerte Ultrainternet Fibra Full (FTTH) e Ultrainternet Full (FTTC) con chiamate illimitate al costo promozionale di 25.95 euro al mese invece che 29.95 euro al mese, con uno sconto di 4 euro al mese a tempo indeterminato.

La promozione è valida per le nuove attivazioni, sia per le nuove linee che in portabilità, e sono escluse le attivazioni su rete ADSL, rivendita VULA, e in alcune aree bianche. L’offerta è disponibile come anticipato precedentemente, sia online che nei punti vendita Tiscali autorizzati. Non vi resta, a questo punto, che visitare la pagina ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.