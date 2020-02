TIM ha a cuore tutti gli abbonati fedeli. Il gestore, in questo tempo in cui il pubblico del mondo della telefonia è molto fluido, premia tutti quei clienti che non hanno richiesto la portabilità del numero. Per omaggiare gli utenti, TIM ha creato un portale ad hoc, il famoso sito TIMparty.

TIM, ricevere un buono sconto di 20 euro per le serie tv di CHILI

Proprio su TIMparty gli abbonati possono riscattare vantaggiose offerte per ricevere bonus ed extra legati al proprio piano ricaricabile. Al tempo stesso sempre sul suddetto sito è possibile anche riscattare dei codici coupon legati a marchi partner.

Negli ultimi mesi, TIM è sempre più impegnata nel campo dell’intrattenimento. Oltre al portale TIMvision, il gestore può vantare anche un accordo con CHILI.

Dopo il successo degli scorsi mesi, su TIMparty sono ancora a disposizione i coupon sconto da riscattare proprio sul CHILI. Gli abbonati avranno a loro disposizione un buono dal valore di 20 euro. Con questi 20 euro sarà possibile acquistare o noleggiare serie tv e film in modalità pay per view. Attraverso CHILI, gli abbonati di TIM possono accedere ad una galleria che contempla oltre 900 titoli, in un mix di produzioni italiani e di grandi produzioni estere.

Questa promozione sarà disponibile su TIMparty sino alla prossima data del 31 Marzo, previa ulteriori proroghe da parte della stessa TIM. Ricordiamo che ogni utente potrà riscattare soltanto un codice coupon da associare univocamente ad un unico profilo CHILI. Dal momento del riscatto ci saranno 60 giorni di tempo per l’utilizzo del buono sconto.