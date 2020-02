Meglio Samsung Galaxy Z Flip o Motorola Razr? Entrambi gli smartphone presentano uno stesso form factor, che è quello a conchiglia, per l’appunto, ma differiscono tanto in alcuni particolari estetici, quanto nel comparto hardware. In questo articolo, proponiamo un confronto tra i due smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip VS Motorola Razr, il display

Partiamo dallo schermo. Quando chiusi, sia Motorola Razr che Samsung Galaxy Z Flip hanno dimensioni molto compatte, simili a quelle di un portafoglio, per cui possono essere facilmente riposti in tasca, in borsa o rientrare nel palmo della mano. Quando aperti, entrambi gli smartphone rivelano dei grandi display che, nel caso di Samsung Galaxy Z Flip, misura 6,7 pollici, mentre quello del Motorola Razr è leggermente più piccolo e misura 6,2 pollici.

Andando nei particolari, lo Z Flip presenta uno schermo di tipo Dynamic AMOLED FHD+ con risoluzione 2636 x 1080 pixel. Il display del Razr, invece, è di tipo pOLED HD con risoluzione 2142 x 876 pixel. Entrambi gli smartphone, poi, presentano un display esterno che mostra alcune informazioni principali (avvisi di chiamata, notifiche, stato della batteria, data ed ora del giorno, ecc) o permettono di visualizzare i selfie scattati con la fotocamera posteriore. Nel caso di Samsung, abbiamo a che fare con uno schermo cover di dimensioni piccolissime (questo misura solo 1,1 pollici ed è di tipo Super AMOLED), mentre il Motorola gode di uno schermo esterno più grande delle dimensioni di 2,7 pollici e di tipo gOLED.

Samsung Galaxy Z Flip VS Motorola Razr, processore e memoria

Sotto la scocca di Samsung Galaxy Z Flip si nasconde un processore octa-core Qualcomm Snapdragon SM8150+, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Motorola Razr, invece, è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 710, a cui fanno compagnia 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Samsung Galaxy Z Flip VS Motorola Razr, fotocamera

Infine, analizzando il comparto fotografico: Samsung Galaxy Z Flip presenta una doppia fotocamera posteriore (grandangolare da 12 MP + Ultra-Wide da 12 MP) con supporto allo zoom digitale fino a 8X e registrazione HDR10+. La fotocamera frontale, invece, è da 10 MP. Il Motorola Razr, presenta una sola fotocamera esterna da 16 MP ed una camera per selfie da 5 MP.

Samsung Galaxy Z Flip VS Motorola Razr, prezzi

Il prezzo? 1.599 euro per il Motorola Razr, 1.520 euro per il Samsung Galaxy Z Flip.