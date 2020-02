A poche ore dall’UNPACKED, evento nel corso del quale Samsung presenterà i suoi prossimi smartphone, Galaxy Z Flip si mostra nel primo teaser ufficiale, mandato in onda durante la notte degli Oscar. Nonostante il video non lasci trapelare il nome del prossimo smartphone pieghevole di casa Samsung, le immagini confermano il design a conchiglia a lungo vociferato e la nuova colorazione Purple.

Samsung Galaxy Z Flip, le presunte caratteristiche

Di Samsung Galaxy Z Flip sono stati rivelati già numerosi dettagli, anche se nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente. Stando a quanto trapelato in Rete nelle scorse settimane, Samsung Galaxy Z Flip sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2636 x 1080 pixel ed un piccolo display esterno Super AMOLED da 1,06 pollici, che mostrerà solamente alcune informazioni, come gli avvisi di chiamata (così come si nota anche dal teaser ufficiale), la data del giorno, lo stato della batteria ed altre notifiche.

Lo smartphone sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 855+ octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) e GPU Adreno 640. Il tutto, sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, probabilmente non espandibile in quanto sembra mancare lo slot per le microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy Z Flip monterà una doppia fotocamera posteriore (angolare da 12 MP, f/1.8; ultra-angolare da 12 MP, f/2.2) con flash LED ed una selfie camera da 10 MP (f/2.4). La batteria avrà una capacità di 3.300 mAh supporterà la ricarica rapida a 15 W. Tra le altre caratteristiche: USB di tipo C, Bluetooth 5.0, WiFi 6 e lettore di impronte digitali sul lato. Per informazioni più certe e dettagliate, dovremo attendere la giornata di domani.