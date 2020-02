Secondo le ultime indiscrezioni Apple starebbe lavorando ad una versione più economica delle tanto amate AirPods, che probabilmente si chiameranno AirPods Lite.

Gli AirPods sono auricolari wireless che hanno cambiato per sempre il mercato, sono in grado di garantire una qualità audio senza paragoni e permettono anche di gestire moltissime funzioni del telefono in modo molto semplice.

Apple potrebbe lanciare dei nuovi AirPods economici

Il colosso di Cupertino avrebbe recentemente iniziato una collaborazione con un’azienda cinese per la produzione di nuovi Watch Series 6, iPad, Mac e anche gli AirPods Pro Lite. Moltissimi hanno scommesso che si tratterà di un prodotto di fascia alta, ma allo stesso tempo pensato per gli utenti che sono alla ricerca di un miglior rapporto qualità/prezzo. La notizia legata al nuovo lancio è stata pubblicata dal sito DigiTimes, senza chiarire maggiori dettagli.

Nel caso in cui fosse vera, confermerebbe la volontà dell’azienda di sfruttare ulteriormente la popolarità del prodotto grazie anche ai risultati ottenuti dai dispositivi, che nel 2019 hanno raggiunto un boom di vendite incredibile. Le AirPods Pro sono state lanciate solamente qualche mese fa e già oggi riscuotono moltissimo successo in tutto il mondo. Con molta probabilità le nuove cuffie Lite, avranno caratteristiche molto simili alle Pro, anche se bisognerà sacrificare qualche caratteristica tecnica per ottenere un prezzo più basso.

Al momento non sappiamo ancora in quale fascia potranno essere inserite, soprattutto perché esistono modelli di cuffie che già ricoprono qualsiasi fascia di prezzo. Gli AirPods normali hanno un prezzo di 179 euro, mentre quelle con la ricarica integrata nella custodia costano 229 euro, infine il modello Pro arriva a 279 euro. Può quindi essere che le nuove cuffie potrebbero essere inserite in una fascia media tra quelle appena descritte. Non ci resta che attendere per scoprirlo.