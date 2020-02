Windows 7: bug impedisce agli utenti di spegnere i propri PC

Windows 7: come alcuni utenti hanno “risolto” momentaneamente il problema

Alcuni hanno affermato il successo disabilitando una manciata di servizi di aggiornamento di Adobe. È da chiare che non è certo che si tratti di una soluzione affidabile o se la colpa è del software Adobe. Un portavoce di Microsoft ha detto a Bleeping Computer in una dichiarazione che la società “stava indagando attivamente” sul difetto, sebbene non sia certo cosa succederà dopo.

Se questo risulta essere un bug di Windows e non il prodotto di un’app di terze parti ribelle, potrebbe rivelarsi imbarazzante per Microsoft. La società ha già dovuto risolvere un problema relativo allo sfondo in Windows 7. Questo solo un paio di settimane dopo la fine del supporto per il sistema operativo. Ciò richiederebbe ancora un’altra patch fuori banda, e per un problema molto più grave. Potrebbe passare un po’ di tempo prima che Microsoft possa mettere in sicurezza Windows 7, soprattutto dopo che il supporto è terminato.