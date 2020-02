Le Samsung Galaxy Buds+ sono ufficiali, le nuove true wireless dell’azienda sudcoreana sono prima state “spoilerate” da Amazon, per poi essere confermate ufficialmente nella conferenza stampa che si è tenuta questa sera a Londra.

Acquistabili a partire da 169 euro in Italia, con spedizioni in partenza dal 17 febbraio (ma potete anche trovarli su Amazon), verranno commercializzati in due differenti colorazioni, ma senza particolari novità rispetto a quanto avevamo già scoperto nei giorni scorsi, nonché la piena compatibilità con i sistemi operativi Android e iOS o la modalità Gaming con latenza ridottissima (in modo da ridurre al minimo la differenza rispetto al video).

Samsung Galaxy Buds+ finalmente ufficiali: tutte le specifiche

La scheda tecnica delle nuove Samsung Galaxy Buds+, dopo l’ottimo Z Flip, è la seguente:

Dimensioni pari a 17,5 x 19,2 x 22,5 millimetri con peso di 6,3 grammi per auricolare.

Connettività bluetooth 5.0, sono integrati controlli touch, ricarica wireless e comandi vocali tramite assistente Google.

bluetooth 5.0, sono integrati controlli touch, ricarica wireless e comandi vocali tramite assistente Google. Triplo microfono adattivo (2 sono posizionati all’esterno ed uno all’interno).

5 sensori : rilevamento auricolari, prossimità, accelerometro, hall e tocco.

: rilevamento auricolari, prossimità, accelerometro, hall e tocco. Batteria da 85mAh con custodia di ricarica invece da 270mAh e collegamento fisico tramite USB Type-C.

Modalità gaming con latenza ridotta.

con latenza ridotta. Piena compatibilità con Android e iOS.

Autonomia di 22 ore con riproduzione musicale e di 15 ore in chiamata.

di 22 ore con riproduzione musicale e di in chiamata. Suono ambientale non escluso ma amplificato, in questo modo l’utente si ritroverà sempre al centro della scena.

Connettività multipla con più dispositivi.

con più dispositivi. Doppio diaframma per una migliore definizione di bassi e alti.

Altoparlanti dinamici a due vie completamente rinnovati rispetto al modello precedente.

L’acquisto, come specificato, potrà prima di tutto essere completato sul sito ufficiale Samsung, ma saranno presenti anche su Amazon.