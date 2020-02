ll volantino Comet fa impazzire gli utenti, proprio in questi prima decade del mese di Febbraio, infatti, l’azienda ha deciso di lanciare un’ottima campagna promozionale tramite la quale scontare tantissimi prodotti di tecnologia, offrendo anche la possibilità di acquistarli sfruttando la rateizzazione senza interessi.

Il Tasso Zero torna protagonista in una delle soluzioni di Comet, portando prima di tutto con sé alcuni sconti interessanti, validi sia online che nei punti vendita. E’ importante ricordare che tutti coloro che acquisteranno sul sito ufficiale saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, per risparmiare maggiormente sotto questo punto di vista sarà necessario richiedere la consegna in negozio. Allo stesso modo, per ottenere il finanziamento bisognerà portare le buste paga per superare la valutazione d’affidabilità.

I codici sconto Amazon e le offerte sono disponibili direttamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Comet: le offerte sono davvero incredibili

Gli smartphone inclusi nella campagna promozionale ricoprono sostanzialmente tutte le fasce di mercato, a partire proprio dai top di gamma più in voga del momento. Coloro che non vogliono badare a spese potranno approfittare dei vari Galaxy S10 Lite o Galaxy Note 10 Lite a 679 e 629 euro, oppure lo Huawei P30 Pro a 699 euro.

Volendo scendere di prezzo, ed anche di qualità, ecco spuntare alcune piccole occasioni: Oppo reno 2 a 499 euro o Huawei Nova 5T a 399 euro. Due ottimi smartphone dalle prestazioni quasi da top di gamma, anche da un punto di vista fotografico.

Le offerte ovviamente non terminano qui, per ogni altra considerazione in merito al volantino Comet, ecco qui il link alla pagina ufficiale.