Galaxy Z Flip è il secondo smartphone pieghevole di casa Samsung, piuttosto diverso (tanto nel suo aspetto, quanto nel prezzo) dal suo predecessore. Si tratta, infatti, di uno smartphone a conchiglia, con un form factor che imita i vecchi cellulari e si avvicina alla tecnologia sperimentata da Motorola con il suo RAZR.

La presentazione di Samsung Galaxy Z Flip è attesa per il prossimo 11 Febbraio, in occasione dell’Unpacked, evento nel corso del quale Samsung dovrebbe presentare anche i nuovi smartphone della serie S20. A pochi giorni dall’evento ufficiale, però, nuove voci hanno rivelato tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip. Il tutto è stato accompagnato da una serie di render che mostrano lo smartphone nella nuova colorazione viola e che permettono di ammirare il Galaxy Z Flip da ogni angolazione.

Samsung Galaxy Z Flip, tutte le caratteristiche

Samsung Galaxy Z Flip è dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2636 x 1080 pixel, realizzato in un vetro ultra-sottile che, almeno in teoria, dovrebbe offrire una migliore protezione. Oltre ciò, lo smartphone avrà un piccolo display esterno da 1,06 pollici Super AMOLED con risoluzione 300 x 116 pixel, che mostrerà alcune informazioni fondamentali come l’ora, lo stato della batteria e le notifiche.

Si tratta di uno smartphone dalle dimensioni molto compatte: il suo spessore è di 7,2 mm quando aperto e di 15,3/17,3 mm quando chiuso. Il peso dovrebbe essere di circa 183 grammi.

Samsung Galaxy Z Flip è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855+ 7 nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno. Non è presente lo slot per le microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo godrà di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP + sensore ultra-wide da 12 MP (registrazione video in 4K a 60 fps) e di una selfie camera da 10 MP, che supporterà anche il controllo vocale.

La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 15 W. Tra le altre caratteristiche: Bluetooth 5.0, USB di tipo C, NFC, WiFi 6, lettore di impronte digitali sul lato e Android 10 con One UI 2.