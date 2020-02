Chrome inizierà a proteggere gli utenti da download non sicuri

La versione di aprile avviserà gli utenti solo quando tentano di scaricare file eseguibili non sicuri, come file .exe. Questi rappresentano il rischio maggiore per l’introduzione di malware in un sistema. Chrome avviserà gli utenti di tipi di download non sicuri meno pericolosi su base continuativa: i file di archivio, di testo e di immagine attiveranno avvisi nelle versioni future. Entro la fine dell’anno, Chrome eliminerà gli avvisi e bloccherà definitivamente i download non sicuri da siti Web che altrimenti utilizzano HTTPS.