SpaceX: il possibile abbandono di Internet via satellite Starlink

Il presidente dell’azienda Gwynne Shotwell ha rivelato questi piani in un incontro con gli investitori, dicendo loro che “Starlink è il giusto tipo di attività che possiamo portare avanti e rendere pubblico“. SpaceX ha anche confermato a Quartz che sta prendendo in considerazione uno spinoff Starlink nei prossimi anni.

SpaceX: il grosso lavoro che c’è stato con Starlink in questi mesi

L’azienda ha implementato quasi 300 satelliti per la costellazione di Starlink da quando ha iniziato a lanciarli in orbita l’anno scorso. Entro la metà del 2020, ci potrebbero essere fino a 12.000 satelliti nella costellazione. SpaceX spera di iniziare a offrire Internet via satellite ai clienti già questa estate.

Durante l’incontro Shotwell ha affermato che Starlink costerà “meno di quello che stai pagando ora per circa 5-10 volte la velocità che stai ottenendo“. Nonostante la sua promessa di un Internet accessibile ma veloce, SpaceX si aspetta che il business ne faccia un sacco di soldi. Quando Musk parlò per la prima volta della sua visione di una rete internet via satellite, affermò che l’attività “ha lo scopo di generare una notevole quantità di entrate e aiutare a finanziare una città su Marte“.

SpaceX potrebbe far girare Starlink, perché crede che sia così che può fare più soldi. È anche possibile che desideri che Starlink guadagni autonomamente, in modo che lo spin-off possa guadagnare entrate mentre la compagnia principale si concentra sulla costruzione di missili.