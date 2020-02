Il Mobile World Congress 2020 che si terrà a Barcellona si avvicina sempre più e varie aziende del settore si stanno preparando. L’azienda cinese Realme, in particolare, ha già confermato che durante questo evento annuncerà la sua prima smart TV, ma questo prodotto non sarà il solo.

Realme presenterà il suo nuovo smartphone top di gamma al MWC 2020

Nel corso delle ultime ore la pagina ufficiale dell’azienda cinese ha postato sul social Twitter una immagine teaser in cui ci conferma che durante l’imminente fiera mondiale del Mobile World Congress 2020 presenterà un nuovo smartphone appartenente alla fascia top del mercato. Nello specifico, nel teaser ufficiale si parla del primo evento di presentazione a livello globale di Realme.

Ma a quale dispositivo si sta riferendo l’azienda cinese? Al momento ovviamente Realme non ha anticipato ancora il nome del prossimo top di gamma. Tuttavia, ci sono diversi rumors online che suggeriscono il nome di Realme X50 Pro. Quest’ultimo device dovrebbe effettivamente arrivare sul mercato mobile nel corso delle prossimo settimane. Si tratta di una versione potenziata dell’attuale Realme X50, il quale era stato presentato per il mercato cinese qualche mese fa.

Con questo nuovo smartphone top di gamma l’azienda porterà ovviamente alcune feature importanti per stare allo stesso livello degli altri competitors. Scontata, ormai, sarà la presenza del supporto alla connettività 5G, mentre sembra che come novità assoluta ci sarà la presenza della RAM di tipo LPDDR5. Nulla di certo, invece, per quanto riguarda il design del nuovo terminale. Il Realme X50 dispone di un display con due fori e di una quad camera posteriore a semaforo. Staremo a vedere se per il nuovo smartphone di punta dell’azienda avremo lo stesso design.