A quasi sei anni dal lancio di The Sims 4, cominciano a trapelare le prime informazioni sul prossimo capitolo dell’amatissimo videogioco di simulazioni di vita. A parlare per la prima volta di The Sims 5 è stato lo stesso Andrew Wilson, CEO della Electronic Arts, in occasione di un incontro con alcuni investitori, nel corso del quale Wilson ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’azienda e di The Sims.

The Sims 5 supporterà l’esperienza multi-giocatore?

Quanto detto da Andrew Wilson è stato poi pubblicato su SimsCommunity. Di seguito, le parole del CEO della AE: “Mentre Maxis (sviluppatore del videogioco) continua a pensare a un The Sims per la prossima generazione, multipiattaforma e con un mondo salvato nel cloud, dovreste immaginare che, anche se resteremo sempre fedeli alle nostre ispirazioni, creazioni e all’auto-miglioramento, queste nozioni di interazione sociale e competizione, come quelle che erano presenti in The Sims Online molti anni fa, inizieranno a diventare parte del futuro dell’esperienza di The Sims negli anni a venire. Siamo molto eccitati. Questo è un gioco che non ha rivali nel suo genere, quando si parla di soddisfare questi desideri dei giocatori e pensiamo che ci siano molte opportunità di crescita in futuro.”

Per chi non lo sapesse, The Sims Online è stato rilasciato nel lontano 2002 e ritirato sei anni dopo a causa del suo insuccesso. Come si può facilmente intuire dal nome, si trattava della versione Online (e dunque multiplayer) di The Sims, in cui creare il proprio avatar virtuale, incontrare altri giocatori di tutto il mondo, chattare e spendere del tempo insieme.

Se abbiamo ben interpretato le parole di Andrew Wilson, il prossimo capitolo di The Sims implementerà l’esperienza multi-giocatore di The Sims Online, e potrebbe dunque consentire di incontrare i propri amici in un mondo virtuale. Al momento, comunque, ci azzardiamo a fare delle semplici ipotesi. Del resto, The Sims 5 non è stato neppure annunciato.