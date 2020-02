Come tutti gli anni, la prima ricorrenza dopo il 1° gennaio è il giorno più romantico dell’anno, ovvero San Valentino. A questo proposito la piattaforma di e-commerce Amazon propone tantissime idee regalo sia per lei che per lui.

Il sito più famoso al mondo ha già messo in vetrina alcuni prodotti che potrebbero fare al caso vostro. Ovviamente vi ricordiamo che se avete attivo l’abbonamento Prime potete permettervi anche di ordinare all’ultimo, dato che riceverete il vostro ordine velocemente. Scopriamo alcune idee carine.

Amazon propone alcune idee regalo per San Valentino

Iniziamo subito con alcuni pensierini che potrebbero far felici le donne, il primo di cui vogliamo parlare è un cofanetto che contiene al suo interno una rosa naturale placcata con oro 24 carati certificato. Sicuramente un regalo molto romantico che verrà consegnata in una confezione molto di classe a soli 29.99 euro. Continuiamo con un set di due tazze molto simpatiche in ceramica e sughero. Le due tazze hanno scritto rispettivamente Mr e Mrs con i baffi la prima e labbra con rossetto la seconda. Il set potrebbe essere vostro a soli 19.99 euro.

Ultimo consiglio per una donzella potrebbe essere una pianta con al suo interno una dichiarazione d’amore segreta. Più precisamente, su una delle foglie apparirà la scritta “I Love You” e si adatta anche a tutti gli utenti che non hanno il pollice verde, basta infatti piantare il germoglio e il messaggio apparirà come una magia. La pianta ha un costo di soli 12.95 euro sulla piattaforma.

Passiamo ora ai regali per lui, che sono sempre più macchinosi e complicati rispetto a quelli per una donna. Iniziamo con il proporvi un docking station in legno, in cui l’uomo potrà appoggiare smartphone, orologio, occhiali, portafoglio e molto altro. Il tutto per soli 32.90 euro. Continuiamo con una scatola regalo WOTENCE che contiene portachiavi, portafogli e una cintura molto eleganti e perfetti per ogni occasione. Il set ha un costo di 33.57 euro. Ovviamente le proposte sulla piattaforma sono davvero molte, non vi resta che recarvi sul sito ufficiale per scoprirle tutte.