Dopo YouTube, anche Pinterest introduce una nuova funzionalità che permette agli utenti di provare un rossetto in realtà aumentata. Già, perché il Social di Ben Silbermann non è di certo il primo ad aver pensato ad una soluzione che permettesse agli utenti di provare l’effetto di un prodotto Beauty sul proprio viso, prima di acquistarlo.

YouTube, infatti, ha introdotto la funzione di AR Beauty Try-On nel mese di Giugno dello scorso anno, permettendo agli YouTuber di testare, virtualmente, alcuni cosmetici. Questa modalità, tuttavia, è stata circoscritta ai soli creatori di contenuti, mentre gli utenti della piattaforme ne sono rimasti esclusi.

Pinterest, arriva la funzionalità Try On per testare l’effetto di un rossetto

Su Pinterest, invece, questa opportunità viene data a tutti gli utenti. Nello specifico, è stato introdotto il tasto Try On all’interno di Pinterest Lens. Accedendo alla fotocamera dell’app dal proprio smartphone, dunque, sarà possibile provare l’effetto di un rossetto sul proprio volto sfruttando la tecnologia di realtà aumentata.

Se l’utente è soddisfatto del risultato ed è intenzionato ad acquistare il prodotto, lo può salvare in Pin Shoppable per poi acquistarlo dal produttore direttamente all’interno dell’app di Pinterest. Questa funzione è già disponibile per i prodotti firmati Bare Minerals, Nyx Professional Makeup, Ysl Beauté, Lancôme, Urban Decay di L’Oréal, Neutrogena, Estée Lauder e Sephora.

In futuro, la possibilità di provare l’effetto del make-up in realtà aumentata potrebbe essere estesa anche ad altri cosmetici. Al momento è disponibile solamente per i rossetti, dal momento in cui questi si adattano molto più facilmente alla faccia e richiedono una mappatura meno complessa.