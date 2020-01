La terza stagione di Chilling Adventures of Sabrina (Le Terrificanti Avventure di Sabrina in italiano) è finalmente su Netflix dal 24 Gennaio. In questa stagione la nostra strega adolescente scende fin giù all’inferno per riportare indietro il suo fidanzato, Nicholas, imprigionato da Madame Satana per sconfiggere Lucifero (il diavolo, nonché padre di Sabrina) e tenerlo intrappolato dentro di il ragazzo.

Cosa sappiamo su Sabrina e sulla quarta stagione

Senza farvi troppi spoiler: la terza stagione si è conclusa con un paradosso temporale che lo showrunner della serie, Roberto Aguirre Sacasa, ci anticipa già adesso come un punto cruciale che avrà conseguenze catastrofiche nella quarta stagione. Per chi non lo sapesse, le avventure che vedono protagonista Sabrina Spellman in questo show prodotto da Netflix, sono basate su un fumetto già esistente che porta lo stesso nome della serie (Chilling Adventures of Sabrina).

Nel fumetto è previsto che Sabrina abbia una sorta di gemella e sembra che in qualche modo vedremo una cosa del genere anche nella versione presente sulla piattaforma. Addirittura lo sceneggiatore ci anticipa che rivedremo anche Caleb, il Principe degli Inferi che abbiamo già visto nell’ultima stagione. Alla domanda che spesso è stata posta sul Paradiso e sulla curiosità di vedere in futuro una loro versione di esso, Aguirre Sacasa risponde che ne vedremo qualcosa. Che cosa vuol dire? Non lo sappiamo, ma possiamo dirvi un’altra cosa interessante: la quarta parte di Sabrina si ispirerà alle atmosfere e i raccondi di Lovecraft e a The Crown. Ormai non manca molto alla fine delle riprese e lo showrunner sostiene che le ciascuna puntata sembrerà un piccolo film horror.