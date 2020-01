Qualche mese fa, l’azienda cinese Huawei aveva presentato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone medio di gamma sotto il nome di Huawei Nova 6 SE. A quanto pare, però, Huawei ha deciso di portare una versione re-branded di questo device per il mercato malesiano. Questa nuova versione si chiamerà Huawei Nova 7i.

Huawei Nova 7i sarà un re-branded dello scorso Huawei Nova 6 SE

Il nuovo device di casa Huawei, come già detto, sarà in sostanza una versione dedicata per il mercato malesiano dello scorso Huawei Nova 6 SE. Per questo motivo, la scheda tecnica e il design di questo smartphone saranno praticamente uguali a quelli del precedente dispositivo.

Sulla parte frontale del device, il nuovo Huawei Nova 7i sarà caratterizzato da un ampio display IPS LCD con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+. Peculiarità di questo pannello sarà la presenza di un piccolo foro per la fotocamera anteriore (posto sul lato sinistro del display. La parte posteriore del device sarà invece occupata da una zona quadrata in cui verranno collocati quattro sensori fotografici. Nello specifico, i sensori fotografici saranno rispettivamente da 48+8 (grandangolo)+2 (macro)+2 (profondità) megapixel.

Le prestazioni del device saranno affidate, come solito dell’azienda cinese, al processore HiSilicon Kirin 810. Quest’ultimo verrà poi accompagnato da un taglio di memoria pari a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La versione del software installata a bordo, invece, sarà Android 10 con l’interfaccia utente EMIUI 10, ma non saranno presenti i servizi di Google. La batteria, infine, sarà da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W.

Al momento non è ancora stato reso noto il prezzo di vendita di questo dispositivo. Attendiamo nuove informazioni.