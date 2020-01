L’operatore virtuale Digi Mobil ha prorogato ulteriormente le proprie offerte della gamma Combo, fino al prossimo 31 marzo 2020. Le offerte Combo offrono minuti e Giga a partire da soli 5 euro al mese.

Le offerte prorogate, per la precisione, sono le Combo 5, Combo 10, Combo 15 e Combo 20 con bundle di minuti e Giga differenti. Scopriamo subito cosa offrono e soprattutto quanto costano.

Digi Mobil proroga le offerte Combo fino al 31 marzo 2020

Iniziamo subito con l’offerta Combo 5 che comprende 250 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed internazionali verso 57 paesi e 2 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 5 euro al mese. La Combo 10 prevede invece 500 minuti verso tutti i numeri nazionali ed internazionali verso 57 paesi, 1500 minuti verso i numeri Digi Mobil e 8 GB di traffico internet in 4G a soli 10 euro al mese.

Salendo di prezzo troviamo la Combo 15 che comprende 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali ed internazionali verso 57 paesi, 2000 minuti verso tutti i numeri dello stesso operatore e 16 GB di traffico internet in 4G a 15 euro al mese. Terminiamo con la Combo 20 che comprende, al prezzo di 20 euro al mese, 2000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed internazionali verso 57 paesi, 3000 minuti verso i numeri Digi Mobil e 32 GB di traffico internet in 4G.

Il prezzo di attivazione online è gratuito fino al 31 marzo 2020, dobbiamo però sottolinearvi che la Combo 5 non può essere attivata sul sito ufficiale dell’operatore. La velocità massima disponibile è di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.