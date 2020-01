E’ ancora una volta Max Weinbach (XDA-Developers) a diffondere una nuova serie di informazioni sulle future proposte di casa Samsung. Nello specifico, Max avrebbe reso noto i prezzi e la disponibilità sul mercato di Samsung Galaxy S20 Ultra, il modello top-di-gamma della nuova famiglia di smartphone, e di Samsung Galaxy Z Flip.

Stando a quanto comunicato da Max Weinbach, il prossimo pieghevole di Samsung verrà lanciato il prossimo 14 Febbraio ad un prezzo di 1.400 dollari. E’ probabile, però, il lancio sia un’esclusiva AT&T, e che Galaxy Z Flip diventi disponibile “per tutti” nei giorni a seguire.

Samsung's Galaxy Z Flip will likely launch on February 14th. It retails at $1400. It's possible it is an AT&T exclusive again, but this time it might be a timed exclusive. It will also be available unlocked.

