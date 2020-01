Ogni giorno, ormai, lo standard di rete 4G è utilizzato in tutto il mondo da milioni di persone che, quotidianamente, utilizzano la rete dati mobile per accedere al mondo di internet. Non a caso, infatti, ad oggi il 4G ricopre un ruolo fondamentale nel mondo della telefonia. Secondo recenti indiscrezioni, però, a quanto pare quest’ultimo sembrerebbe essere affetto da un gravissimo problema.

Dopo aver condotto molteplici studi, decine di ricercatori provenienti dalle università più rinomate in tutto il mondo hanno scovato una pericolosa falla che, purtroppo, sta mettendo in serio pericolo tutti gli utenti che utilizzano la rete 4G. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Pericolo 4G: attenzione alla falla che compromette gli Italiani

Sono molteplici, ad oggi, gli utenti che sostengono la tesi per cui la falla scovata all’interno del 4G sia soltanto una scusa per spingere i consumatori ad acquistare nuovi smartphone 5G. Apparentemente l’ipotesi considerata dagli utenti può sembrare veritiera ma, proprio negli ultimi giorni, i principali istituti mondiali hanno confermato la presenza della falla all’interno della rete 4G.

Secondo il recente report pubblicato dai ricercatori che hanno individuato la falla, quest’ultima si troverebbe alla base della rete LTE e, purtroppo, diffusa in ben tre protocolli diversi utilizzati rispettivamente per la connessione e la disconnessione alla rete dati mobile.

Attualmente gli studiosi sono alla ricerca di una soluzione ma, per il momento, l’unica strada da intraprendere per tornare in sicurezza e quella di passare al 5G. Per chi fosse interessato ad ulteriori dettagli sulla falla basterà collegarsi alla pagina del report “aLTEr Attack“