Gli attacchi phishing continuano a minacciare la sicurezza di tantissimi utenti presentandosi attraverso email ed SMS inaffidabili che possono provocare la perdita di dati sensibili, password e altre informazioni personali, fino ad arrivare alle credenziali di accesso al conto online per poterne prelevare i risparmi senza alcuna difficoltà. Proprio al fine di evitare i rischi causati dal phishing, quindi, si raccomanda di tenere a mente i fattori che permettono di smascherare gli inganni, prestando la giusta attenzione e procedendo con molta cautela in caso di messaggi sospetti. Inoltre, è opportuno ricordare i pochi accorgimenti utili a proteggere dati e denaro.

Phishing: sono ancora numerosi gli attacchi phishing che minacciano la sicurezza degli utenti!

I tentativi di frode online si aggirano ormai da tempo tramite email, SMS, annunci e post presenti sui Social più noti. Il fenomeno ha raggiunto una portata consistente e giornalmente mette a rischio numerosi utenti tentando di intaccare i loro dati sensibili e i loro conti correnti per poter ottenere un guadagno illecito.

I cyber-criminali al fine di raggiungere il loro scopo creano, infatti, sempre nuovi messaggi da diffondere online; nascondendosi dietro il nome di aziende e marchi molto conosciuti così da ingannare psicologicamente gli utenti e persuaderli; fino a convincerli a seguire le loro indicazioni, e quindi far inserire dati e credenziali in pagine fraudolente create proprio per spedirle ai malfattori. Una strategia apparentemente semplice che, però, riesce ancora a colpire numerosi utenti.

Spesso, infatti, ci si affida a messaggi fraudolenti senza prestare la dovuta attenzione, ci si lascia abbindolare dalla promessa di ottenere denaro o premi costosi e si procedere con l’inserimento delle informazioni richieste per poter riscuotere il regalo; oppure, ci si allarma per comunicazioni infondate che esortano a verificare credenziali che permettono di accedere al conto in banca, credendo di poter risolvere problemi inesistenti.

E’ utile, quindi, ricordare di prestare molta attenzione ai messaggi che circolano online e di ignorare ed eliminare qualsiasi comunicazione sospetta. A prescindere dall’indirizzo dal quale si presentano e dalle informazioni riportate è sempre opportuno non lasciarsi persuadere e non assecondare le richieste dei malfattori. Soltanto evitando di inserire i dati desiderati è possibile stroncare le truffe prima che possano creare danni non indifferenti.