Lo scorso anno ha portato alla luce dati davvero felici per Iliad. Il gestore transalpino da astro nascente della telefonia è diventato un provider di grande solidità nel nostro paese. Anche grazie al marchio di fabbrica delle promozioni low cost, oggi Iliad può guardare TIM, Vodafone e Wind sullo stesso piano. Sul fronte della popolarità si può azzardare addirittura ad una posizione di vantaggio rispetto ai marchi storici.

Iliad, attesa per il 5G ma la novità potrebbe essere la telefonia fissa

La scelta di attivare una scheda SIM con Iliad per alcuni utenti non si giustifica soltanto con la presenza delle offerte a costi contenuti. Molti guardano anche in prospettiva, forti delle promesse dei dirigenti dello stesso gruppo francese che hanno garantito investimenti a lungo termine specie per quanto riguarda il lancio di nuovi servizi.

Il 5G è oramai un dato di fatto. Anche Iliad – così come TIM, Vodafone e Wind – entro il 2021 consentirà a tutti i suoi clienti la possibilità di navigare con le reti internet di ultima generazione ed a velocità supersoniche. Le prime linee 5G saranno disponibili quando saranno completate le prime infrastrutture di proprietà.

La vera novità di Iliad però potrebbe essere un’altra. Riprendendo rumors ed indiscrezioni, sembra essere confermato che entro il 2024 ci possa essere un pieno impegno del gruppo francese anche per la telefonia fissa. In maniera particolare, in casa Iliad guardano con interesse al lancio delle linee per la Fibra Ottica. Anche in questo caso, la strategia commerciale del gruppo si preannuncia molto aggressiva con i costi più bassi di sempre.