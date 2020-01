Fastweb Mobile mette in crisi Iliad con le nuove offerte SUPER

L’operatore Fastweb ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Casa, dedicata agli utenti di Rete Fissa che desiderano la Fibra, fino al prossimo 27 gennaio 2020.

L’offerta in questione non ha subito alcun cambiamento a livello di bundle o di prezzo. Vi ricordo però, che è attivabile solamente online sul sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme cosa prevede.

Fastweb proroga l’offerta di rete fissa denominata Casa

L’offerta Casa include Internet in Fibra Ottica o tecnologie inferiori, a seconda della copertura, Modem Fastweb FASTGate, chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, accesso a WOW Fi e accesso a WOW Cloud. Quest’ultimo è uno spazio di archiviazione online di dimensioni illimitate che consente di conservare foto, video e musica. L’utente potrà anche aggiungere, al prezzo di 5 euro in più al mese 1000 minuti di chiamate verso i numeri fissi internazionali.

Il prezzo di questa offerta è di soli 27.95 euro al mese, chiamate internazionali escluse. La velocità di navigazione dipende ovviamente dalla copertura della vostra zona. Per esempio in FTTH potrete navigare fino a 1 Gbs in download e 200 Mbps in upload, con FTTN navigherete infine a 100 o 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Infine con la copertura ADSL potrete navigare fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Il nuovo utente, recandosi sul sito ufficiale dell’operatore, potrà scegliere se attivare l’offerta autonomamente online, oppure di lasciare il proprio numero e farsi contattare gratuitamente da un operatore che lo potrà seguire passo dopo passo all’attivazione e rispondere ad eventuali dubbi o domande. Per scoprire tutti gli altri dettagli, non vi resta che recarvi sulla pagina ufficiale dell’offerta.