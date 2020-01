Il volantino Expert attuale riesce a sorprendere il consumatore proponendo alcune delle migliori offerte del periodo, prima di tutto grazie all’applicazione dei cosiddetti Sconti Fissi, ovvero riduzioni prestabilite e differenziate in relazione alla categoria merceologica di appartenenza.

Il Tasso Zero è l’elemento base della campagna promozionale inclusa all’interno del volantino Expert, l’utente che sceglierà di acquistare in uno dei tantissimi negozi sparsi per il territorio nazionale, o direttamente sul sito ufficiale, potrà inoltre richiedere un finanziamento senza interessi da restituire poi di mese in mese addebitandolo direttamente sul conto corrente.

Volantino Expert: tutti gli sconti sono attivi per gli utenti

Come detto, l’elemento fondamentale del volantino Expert è proprio lo sconto fisso, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di godere di una riduzione prestabilita, indipendentemente dal modello acquistato, ma dipendentemente dalle categoria scelta.

In altre parole, tutti coloro che acquisteranno un elettrodomestico godranno di uno sconto del 30%, chi punterà un televisore del 20%, un climatizzatore del 25%, uno smartphone del 10% o un prodotto inerente al mondo dell’informatica generale del 15%.

L’acquisto potrà esser completato sia online che in negozio, ma ricordate comunque che tutto partirà dal prezzo di listino (se avevate apprezzato scont in passato saranno completamente cancellati). La riduzione effettiva verrà applicata nell’immediato in cassa, non sarà necessario attendere un determinato intervallo di tempo, né si riceverà un buono sconto da spendere in un secondo momento.

