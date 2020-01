L’operatore Vodafone nei prossimi giorni regalerà Giga illimitati per 2 giorni ad alcuni clienti, per festeggiare il Capodanno Cinese, che quest’anno si festeggia il 25 gennaio 2020 e vede l’avvento dell’Anno del Topo.

I clienti che potranno beneficiare dei Giga Illimitati sono quelli nati in Cina, che in Italia hanno scelto l’operatore rosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come attivare la promozione gratuita.

Vodafone regala Giga Illimitati per festeggiare il Capodanno Cinese

L’operatore rosso ha deciso di rinnovare il proprio appuntamento annuale che riguarda le iniziative dedicate ai propri clienti nati in Cina che abitano in Italia per il Capodanno Cinese. L’anno scorso, per l’avvento dell’Anno del Maiale, l’operatore aveva regalato 30 GB di traffico internet validi per un mese. Quest’anno invece, regalerà Giga Illimitati validi per due giorni.

I Giga in questione si attiveranno in automatico alle ore 00.00 del 25 gennaio 2020 e saranno validi fino le ore 23.59 del 26 gennaio 2020. I clienti clienti cinesi Vodafone coinvolti in questa iniziativa non dovranno eseguire alcuna operazione, dato che il regalo si attiverà e disattiverà in automatico. I Giga saranno validi in seguito all’arrivo di un SMS automatico che accerterà l’attivazione.

I Giga validi per due giorni si potranno utilizzare solamente in seguito di questo SMS. Al termine della validità l’opzione si disattiverà automaticamente e si tornerà a navigare secondo le condizioni della propria offerta attiva. Per poter utilizzare il regalo dell’operatore bisognerà avere credito residuo sulla propria SIM ricaricabile. Inoltre, se si dovessero esaurire i Giga della propria offerta, la navigazione sarà bloccata e di conseguenza non si potrà usufruire del regalo. Potete comunque scoprire tutte le nuove offerte, visitando il sito ufficiale dell’operatore.