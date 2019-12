Vodafone impressiona Iliad e gli operatori telefonici virtuali con la conferma della migliore promozione degli ultimi mesi, stiamo ovviamente parlando della Special Unlimited, una splendida soluzione con la quale il consumatore riuscirà a soddisfare tutte le proprie aspettative spendendo veramente pochissimo.

L’offerta che andremo a raccontarvi è ad oggi distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso non risulta essere possibile a tutti gli utenti, ma solamente a coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, e che richiederanno la portabilità del proprio numero di telefono.

I costi iniziali da sostenere equivalgono comunque a 12 euro per la promozione in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, un totale di 22 euro a cui comunque sarà necessario aggiungere anche la prima mensilità di 7 euro (poi si rinnoverà di mese in mese con addebito diretto sul credito residuo).

Vodafone: ecco i dettagli dell’offerta

All’interno dell’offerta Vodafone troviamo comunque una infinità di contenuti, in particolare si accede tranquillamente a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, a minuti illimitati per telefonare a chiunque, nonché a SMS senza limiti da spedire ad ogni numero di telefono registrato sul territorio italiano.

La passa a Vodafone non presenta vincoli contrattuali, ciò sta a significare che il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di incappare nel pagamento di una penale di alcun tipo per recesso anticipato. La navigazione è gratuita sotto rete 4.5G fino ad una velocità massima di 600Mbps in download.