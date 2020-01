Google è riuscita a creare un vero e proprio ecosistema di piattaforme che vanno a soddisfare molte delle esigenze “virtuali” della nostra quotidianità. Si pensi al browser Chrome, alla posta di Gmail, al feed di notizie provenienti da Google News, fino ad arrivare all’intero sistema operativo di Android.

In ciascuno di questi campi, Google ha un piccolo primato per numero di utenti e soddisfazione nella qualità del servizio. Tranne che nell’ambito della messaggistica istantanea.

Se si analizza l’ecosistema Google, infatti, si potrà notare la mancanza di una chat in grado di competere con le più inflazionate WhatsApp, Telegram e Messenger. Qualche utente più attento potrebbe obiettare ricordando l’esistenza di Hangouts, il tentativo di Big G di imporsi anche nel mondo della messaggistica. Ma se la maggior parte di voi non ha idea della sua esistenza, non abbiate timore: l’esperimento Hangouts possiamo dichiararlo un completo fallimento.

Fino ad ora, quindi, Google non sembrerebbe aver mai portato un’idea tale da poter contrastare i principali competitor. Ma forse la casa di Mountain View ha trovato una nuova strada per sopperire a questa pesante assenza: il suo nome è Chat.

Google lancia Chat, la rinnovata piattaforma di messaggi che integrerà il protocollo RCS

L’intuizione di Google, in questo caso, è stata quella di ricostruire anche su Android ciò che Apple ha fatto introducendo gli iMessages. Basandosi sul protocollo RCS, gli sviluppatori hanno reinventato in chiave smart nientemeno che gli SMS, trasferendoli nell’era della comunicazione veloce.

In questa maniera, tutti i dispositivi Android vedranno la propria interfaccia messaggi modificata al fine di adattarsi a quella che sarà Chat, la piattaforma per dialogare virtualmente con i propri contatti tramite l’invio di messaggi di testo, foto, gif, documenti, video.

Attualmente la nuova funzionalità sembra essere stata attivata esclusivamente in Francia e Gran Bretagna. Non è nota la data per il roll out in Italia, anche se alcuni utenti hanno segnalato già una parziale modifica nella grafica dell’app per i messaggi che potrebbe presagire un’imminente introduzione delle nuove funzionalità.