Negli anni l’ecosistema dei servizi Google si è ampliato sempre più per includere una serie di piattaforme innovative. Molte di queste sono andate a compensare dei vuoti in tutta una serie di servizi agli utenti, e andrà ad accogliere una sempre più nutrita schiera di clienti e appassionati avventori.

Uno tra i servizi più recenti e maggiormente apprezzati corrisponde senz’altro a Google News, il feed che raccoglie tutte le ultime notizie dal mondo anche in base alle varie categorie di appartenenza (politica, tecnologia, medicina…).

Google News: il servizio per conoscere tutte le notizie in tempo reale

In questa piattaforma è possibile esplorare le notizie attraverso due modalità distinte. La prima, Newscasts, consente di visualizzare le informazioni di interesse attraverso le fonti maggiormente accreditate. In questa maniera, si potranno vedere le notizie esclusivamente dalle testate più riconosciute e apprezzate dal pubblico. Inoltre, sarà così più difficile incappare nella lettura di fake news e bufale di vario genere.

Nel secondo servizio, Newstands, è possibile reperire le informazioni confrontando un maggior numero di fonti. In questo modo, si potranno conoscere le vicende di cronaca e politica da diversi punti di vista.

Inoltre, con il nuovo aggiornamento è divenuto possibile anche leggere le news in due lingue differenti. Il servizio, che permette di visualizzare due tra una selezione di 41 lingue, è ora disponibile in 141 Paesi, ma attualmente non sembrerebbe essere ancora stato attivato per tutti gli utenti.

Alla luce della sempre più marcata internazionalizzazione dei contenuti, questa feature potrebbe essere d’aiuto per chi voglia apprendere una nuova lingua.