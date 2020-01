Amazon potrebbe presto permettere agli utenti di acquistare un prodotto a rate. Ad alcuni utenti più fortunati possono già testare in anteprima questa nuova funzionalità: pare, infatti, che il colosso dell’e-commerce stia in queste ore sperimentando, anche in Italia, la nuova modalità di acquisto, rendendo disponibile la nuova opzione di pagamento con un aggiornamento lato server.

I colleghi di HDBlog hanno, a tal proposito, segnalato che alcuni utenti hanno avuto la possibilità di acquistare un Realme X2 in cinque rate mensili da 65,98 euro, così com’è possibile notare nello screenshot a seguire.

Amazon, come funziona la modalità di pagamento a rate

E’ possibile acquistare a rate su Amazon con le principali carte di credito e di debito internazionali, mentre non sono accettate le carte di credito pre-pagate. Sulla base delle segnalazioni ricevute, pare che Amazon permetta di pagare il prodotto in più rate mensili dello stesso importo e che non venga applicato alcun interesse o commissione sul prezzo finale (il prezzo di vendita di Realme X2 è di 329,90 euro. Suddividendo l’importo per cinque, si ottengono rate da 65,98 euro).

Per procedere all’acquisto a rate, l’utente dovrà selezionare l’apposita modalità di pagamento dal carrello o al momento del pagamento. Ovviamente, quando viene selezionata questa opzione, Amazon viene autorizzata ad effettuare automaticamente l’addebito mensile della somma indicata. L’addebito avverrà ogni 30 giorni dalla data di spedizione dell’articolo. Al primo addebito, oltre alla rata mensile verranno sottratti, se necessario, eventuali costi di spedizione del prodotto.

Fateci sapere se anche voi siete tra quei pochi utenti fortunati che riescono ad usufruire di questa nuova modalità di pagamento!